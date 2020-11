Ditta di ristorazione fa girare il fattorino su uno scooter senza assicurazione

Nella serata di venerdì gli uomini della Squadra di Polizia giudiziaria della Polizia locale di Rimini hanno fermato un ciclomotore, condotto da un rider ma di proprietà di una ditta della ristorazione, in quanto privo d’assicurazione. Ulteriori accertamenti hanno escluso che i numeri del telaio fossero abrasi come avevano sospettato in un primo momento gli agenti, ma oltre al sequestro del mezzo ai fini della confisca per il titolare della ditta è scattata una sanzione di 800 euro per aver affidato un mezzo aziendale senza la copertura assicurativa a un proprio dipendente.