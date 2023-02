Divertimento per centinaia di bambini in maschera al Carnevale di Riccione Paese

Centinaia di bambini in maschera lungo corso Fratelli Cervi e in piazza Matteotti per Carnevale in Paese. Una partecipazione andata oltre le aspettative degli organizzatori: il Comune di Riccione, che ha patrocinato l?evento, e il Comitato Riccione Paese. Tra sfilate e scherzi, la festa di Carnevale, grazie all?animazione curata da Creativa Eventi, è stata un grande momento di allegria. Non solo, i bambini, lungo le vie del Paese, hanno trovato postazioni con giochi e laboratori creativi e soprattutto una grande caccia al tesoro.

Il Carnevale in Paese si è avvalso anche della collaborazione delle Scuole dell?infanzia di Riccione: i bambini hanno potuto mostrare a genitori e amici le maschere e i lavoretti di Carnevale da loro realizzati a scuola. Per l?occasione, le attività commerciali, le botteghe artigiane e i negozi storici sono rimasti aperti nel pomeriggio.

?Dopo quella dell'Epifania - commenta il presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi, delegato agli Eventi - questa è stata un'altra festa di comunità: il Carnevale festeggiato nella splendida cornice del nostro cuore cittadino Riccione Paese. Il senso di aver coinvolto con i loro disegni i bimbi della scuola dell'infanzia è proprio il segno di volere dare sempre più carattere identitario al nostro Carnevale. Dobbiamo proseguire su questa strada per far vivere sempre più il Paese, non solo in inverno ma anche in estate?.