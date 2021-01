Divieto di asporto dopo le 18? Petitti: "Così si rischia di affossare una categoria già stremata"

La presidente Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti interviene sul tema del divieto d'asporto dopo le 18 per bar e locali, una misura al vaglio del Governo. "Rischia di rappresentare un'ulteriore battuta d'arresto per chi ha delle attività e, non senza fatica, si sta adattando alle restrizioni, cercando di mantenere il rapporto con la clientela - afferma Petitti - Una possibilità, quest'ultima, che si materializza proprio con il servizio d'asporto, il quale ovviamente non riesce a garantire gli introiti dell'attività ordinaria, ma, comunque, offre ai nostri esercenti un'opportunità di guadagno e contatto con il pubblico. Vietare questo servizio dopo le 18 affosserebbe ancora di più una categoria già stremata e in difficoltà".

Prosegue la presidente: "Non può essere che la maggioranza degli esercenti, che fin da subito si è adeguata in maniera responsabile e professionale alle nuove disposizioni del dpcm, ci rimetta a causa di quei pochi che si ostinano a non rispettare le regole. Devono essere previsti ulteriori controlli e magari sanzioni verso coloro i quali non seguono le norme e anzi favoriscono situazioni di assembramento, ma non possono essere "puniti" indiscriminatamente tutti gli operatori".