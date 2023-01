Dj set e cocktail di benvenuto nella serata d'esordio, a Marebello si illumina una nuova attività

Fa esordio a Marebello, in via Antonio Rosmini Serbati, una nuova attività. Venerdì (12 gennaio) apre i battenti il Borghetto, un locale che sarà in funzione dalle 6 del mattino fino a tarda notte. “E’ stata una follia, con un aumento di circa del 30% dei materiali, rispetto a quello che si era immaginato tre o quattro anni fa – racconta il titolare Luca Pasini -, ma siamo pronti. Saremo un locale semplice, ma allo stesso tempo raffinato e molto luminoso”. Il locale inizia le sue attività nel 1951, da allora non aveva più vissuto grandi restyling: ma è in un momento non semplice, complice caro bollette e post pandemia, che Luca Pasini decide di mettersi in gioco e avviare la scommessa.

Un locale a 360° dalla colazione alla cena: circa 90 coperti e 8 dipendenti di base assunti. Uno spirito imprenditoriale che contraddistingue i romagnoli. “Ci sarà non solo la pizzeria, ma anche piatti di pesce curati e di qualità. La pizza è innovativa anche nell’impasto e nelle materie prime. Insomma, c’è un nuovo menù da scoprire in un locale che del vecchio non ha mantenuto praticamente nulla”.

Venerdì (12 gennaio), dalle 17, l’esordio con Dj set Dado e con finger food e cocktail di benvenuto per tutti. Sabato sera si parte con le cene su prenotazione e per l’occasione ci sarà una serata musicale con la Pennabilli Social band e la sua musica sud americana.