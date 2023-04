Documenti e materiali richiamano la storia del volo: inaugurata la mostra Ali di Rimini

Domenica è stata inaugurata al Museo della Città “Luigi Tonini” di Rimini, la mostra "Ali di Rimini", che dà il via al progetto culturale "Azzurro 100", organizzato dalla Associazione Nazionale faleristica in collaborazione con l’Istituto del Nastro Azzurro e l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – sezione di Sassofeltrio. L’esposizione ha come fulcro la storia contemporanea del volo a Rimini.

L'esposizione, curata da Giovanni Ramunno, è stata resa possibile dal contributo della Biblioteca e Archivio di Stato della Repubblica di San Marino, degli Archivi di Stato di Forlì – Cesena e di Pesaro – Urbino, del Museo Baracca di Lugo, della Sala Museale dell’Aviazione dell’Esercito di Viterbo, dell’Aeroclub della repubblica di San Marino oltre che di numerosi collezionisti emiliani, romagnoli, friulani, laziali e naturalmente riminesi. La stessa si sviluppa esponendo materiali, uniformi cimeli esposti in 27 teche e uno sviluppo lineare di poco meno di 100 metri di parete.

Questa mostra offrirà a studiosi e appassionati la possibilità di approfondire l’argomento della conquista della terza dimensione; motivo di studio sarà, anche, l’osservazione del contributo significativo che Rimini ha dato, sia in termini valoriali che tecnici, alla evoluzione dell’uso del mezzo aereo. La prima parte della mostra è incentrata sulla rievocazione dei valori che hanno ispirato e motivato le gesta di coloro che hanno contribuito allo sviluppo della aviazione e del suo impiego sia civile che militare, e ripercorre i primi cinquanta anni di storia della aviazione.

Una sezione successiva propone il volo acrobatico, sia civile che militare, esponendo rispettivamente materiali offerti dall’Aeroclub della Repubblica di San Marino e dal campione nazionale di volo acrobatico Andrea Pesenato e materiali che rievocano i precursori della Pattuglia Acrobatica Nazionale, i “Getti Tonanti”, e la stessa Pan. La seconda parte della mostra espone documenti e materiali che richiamano la storia del volo a Rimini afferente ai reparti di volo della Aeronautica Militare che hanno solcato i cieli riminesi fino al nuovo millennio quando sono stati avvicendati da reparti di volo della Aviazione dell’Esercito.

Completano l’esposizione quadri e opere in ceramica di artisti riminesi, la maggior parte delle quali è stata donata a favore della lega del Filo d’Oro. Il progetto è patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, dai Comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina, Morciano, Novafeltria, San Leo e Sassofeltrio e dall’Archivio di Sato di Forlì - Cesena.