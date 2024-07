Documenti falsi e gomitata contro un poliziotto: due arresti durante la Notte Rosa

È iniziata la Notte Rosa in Riviera e subito la Polizia di Stato è stata chiamata in causa effettuando due arresti nella serata di venerdì a Rimini. Il primo arrestato è un cittadino straniero per il reato di possesso e fabbricazione di documenti falsi mentre il secondo, anch’egli straniero, per il reato di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nello specifico, alle 22 circa, la Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che stava effettuando il controllo di un veicolo, con all’interno cinque persone, ha identificato un cittadino croato che avrebbe esibito un documento di identità che ha fatto sorgere dubbi sull’autenticità ai poliziotti. Da un successivo controllo, è stata accertata la falsità del documento valido per l’espatrio. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per il reato di possesso e fabbricazione di documenti falsi, in attesa dell’udienza di convalida con il rito direttissimo prevista nella mattinata odierna.

Il secondo arresto riguarda un uomo che, alle 23.30 circa, in Piazza Fellini, dove si stava svolgendo uno dei principali eventi musicali della Notte Rosa, si trovava in totale stato di alterazione psicofisica, dovuto probabilmente all’assunzione di sostanze alcoliche, e avrebbe assunto atteggiamenti molesti verso tutti i presenti. I poliziotti intervenuti hanno cercato di calmare l'uomo che però ha sferrato una violenta gomitata e un calcio a uno degli agenti. Una volta immobilizzato, è stato condotto in Questura e tratto in arresto per il reato di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata di oggi. Oggi e domani proseguiranno ininterrottamente le attività di controllo su tutto il territorio di Rimini e Provincia.