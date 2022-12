Dodici coppie di sposi festeggiano di nuovo il loro fatidico sì

Dodici coppie di sposi a mangiare la carbonara? Sembra quasi uno scherzo ma è successo davvero domenica 4 Dicembre grazie all’iniziativa di Studjo, agenzia musicale e d’intrattenimento di Riccione, che ha invitato le coppie del 2022. Per chi è passato davanti al Frontemare all’ora di pranzo, non ha potuto non fermarsi per capire come mai c’erano così tanti sposi assieme. La festa è nata per permettere alle coppie di conoscersi dal vivo, dopo un anno vissuto nel gruppo di WhatsApp dove hanno condiviso idee, foto ed emozioni della loro giornata.

"L’idea è nata perché le spose difficilmente hanno l’occasione di indossare il loro abito e in qualche modo volevano regalare una coccola post matrimonio alle loro coppie". Mauro Forbicini, dj e fondatore di Studjo e di DimmidiSì Wedding, ha detto: “Quello di domenica è stato un momento magico, non solo per gli sposi ma anche per noi. Rivedere i loro sguardi felici, innamorati e decisamente più emozionati, ha reso tutta la festa speciale".