Per dodici settimane torna la Rimini Shopping Night, oltre 200 negozi aperti con musica e food

Il centro storico di Rimini torna ad animarsi nelle serate di mercoledì con la “Rimini Shopping Night”: shopping, musica, cultura e food in primo piano da mercoledì 26 giugno per dodici settimane. Sono oltre 200 tra negozi, attività commerciali e pubblici esercizi le realtà coinvolte nell’iniziativa, per l’occasione aperte fino alle 23.30 nello scenario naturale del centro storico e dei suoi borghi. Un appuntamento che si preannuncia veramente interessante e capace di attivare l’interesse e l’entusiasmo di tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell’evento.

“Solo due anni fa ricevevo un gruppo di commercianti timorosi sul futuro di questa bella e importante iniziativa - ha puntualizzato Jury Magrini, assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini -. La grande aspettativa alla vigilia di questa edizione è motivo di grande soddisfazione, in questo senso devo dire grazie a tutti coloro che si sono messi in gioco ed in particolare a Cna capace di coordinare e valorizzare tutti gli elementi della Rimini Shopping Night, autentica vetrina del commercio del centro storico”.

“Abbiamo raccolto la richiesta degli operatori per la prima volta lo scorso anno e per questa edizione abbiamo avuto più tempo per lavorarci - ha commentato Davide Ortalli direttore di Cna Rimini -. Con la Rimini Shopping Night vogliamo essere propositivi, andare oltre la semplice lamentela per la crisi che il commercio sta vivendo, soprattutto per il cambiamento dei comportamenti delle persone in materia di acquisti. Ci siamo adoperati per costruire assieme agli operatori e con il supporto dell’ Amministrazione un appuntamento sicuramente invitante e con tante opportunità. Saranno mercoledì sera ricchi di opportunità, cittadini e turisti potranno scoprire ancora meglio il nostro centro storico, uno dei più belli d’Italia”.

Per la “Rimini Shopping Night” sono tantissime le iniziative che si incrociano. In primo piano la cultura: ritorna l’ingresso gratuito per i residenti ai musei della città e biglietto ridotto per i turisti. Per il primo mercoledì sera del 26 giugno in programma “Rebola Night”, incontro con i produttori in Via Mentana con degustazioni in calice insieme a salumi e formaggi in collaborazione con la “Strada dei Vini e dei Sapori” e l’allestimento del Rebus Lunch bar e Dj set Starlachi.

I mercoledì sera del centro storico di Rimini si animeranno poi con la Fluxo Summer 2024 al Ponte di Tiberio con sport per adulti e bambini, “I ricordi in soffitta” mercatino dei bambini in Piazza Cavour, Rimini City Tour con visite guidate sotto le stelle alla città e poi fino al 28 luglio in cartellone la Biennale del disegno: 11 mostre nei musei del centro storico con apertura serale del mercoledì (ingresso gratuito per i cittadini riminesi e ridotto per i turisti).

Presso la galleria di Corso d’Augusto “Augeo Art Space”, in programma dal 15 luglio al 18 agosto all'interno di Cartoon Club, la visita alle opere di Vittorio Giardino per poter apprezzare l’eleganza del fumetto. Spazio anche edizioni serali del tour felliniano “C’era una volta il Cinema” tutti i mercoledì di luglio e agosto. E il mercoledì sera andrà in scena anche il buon cibo in tavola con “La Magnèda” dal 26 giugno al 7 agosto al Mercato Coperto.

Tra le proposte da segnalare anche “Artigiani al Centro by Night” in piazza Tre Martiri. Da luglio in cantiere anche altri eventi in via di definizione. Inoltre tutti i mercoledì sono previsti spettacoli itineranti on street con artisti, musicisti, ballerini nelle vie della città e Dj set e spettacoli a cura delle attività del centro storico.