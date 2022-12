Dogana, bloccati 7 mila capi di abbigliamento provenienti dalla Cina senza indicazione di origine

Nell’ambito dei controlli doganali all’importazione, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) di Rimini hanno sottoposto a verifica oltre 800 cartoni contenenti capi di abbigliamento, provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e destinate a un importatore del territorio. Nello specifico, è stato rilevato che una parte della partita di merce, circa 7.000 capi di abbigliamento pronti per l’immissione in consumo, risultavano privi di indicazione riguardante l’effettiva origine, tanto da poter indurre in inganno il consumatore finale.

I 181 colli contenenti i pezzi non conformi, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. La merce potrà essere regolarizzata dalla ditta importatrice, la quale ha ricevuto una sanzione. L’azione dell’Adm testimonia l’attenzione costante a tutela dei consumatori e nel garantire la sicurezza nella circolazione delle merci importate ai fini della commercializzazione.