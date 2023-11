"Dolcetto o scherzetto" della Municipale sulle strade della movida: 6 guidatori ubriachi devono dare l'addio alla patente

Notte di Halloween di controlli da parte della Municipale di Riccione che, in occasione della festività, ha predisposto una serie di accertamenti lungo le strade della movida per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Sono stati 6 gli automobilisti, 4 uomini e 2 donne, risultati positivi all'etilometro che hanno dovuto dare l'addio al loro documento di guida. Tra questi due neopatentati e altri due recidivi, ovvero già sanzionati per la stessa violazione. Due tra i veicoli controllati, i cui conducenti guidavano in stato di ebbrezza alcolica, trasportavano passeggeri trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, per cui sono stati segnalati alla locale Prefettura. Complessivamente sono stati controllati oltre 150 veicoli, ritirate sei patenti e segnalate due persone per la detenzione di sostanze stupefacenti.