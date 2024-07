Domenica le “Vele bianche” salpano dal porto di Riccione

Domenica 21 luglio le “Vele bianche” salperanno dal porto di Riccione: la manifestazione, giunta quest’anno alla 18esima edizione, prenderà il via dalla Sezione di Riccione della Lega Navale Italiana (Piazzale del Porto - Darsena di Levante), con ritrovo alle ore 8:30 per gli alloggiamenti e la preparazione all’uscita, e successivo svolgimento dell’escursione in mare previsto tra le ore 9 e le 11.

L’iniziativa della Lega Navale Italiana Sezione di Riccione consentirà di far vivere l’esperienza unica e arricchente della navigazione a 40 partecipanti diversamente abili e ai relativi accompagnatori. Allo stesso tempo, sarà un’occasione per conoscere la marineria e le procedure nautiche nel contesto unico della navigazione dal vivo.

“Le “Vele bianche” si confermano, anche quest’anno, come un’importante occasione di incontro, svago e socializzazione per tanti ragazzi”, dice Marina Zoffoli, assessora alle Pari opportunità del Comune di Riccione. “L’Amministrazione ringrazia la Sezione di Riccione della Lega Navale Italiana che da tanti anni porta avanti questa bella escursione così arricchente per tutta la comunità e sarà un vero piacere essere presente all’iniziativa”.