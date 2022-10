Domenica Spinelli: "Sono vicina ai familiari di una tragedia che ci ha colpiti tutti dritto al cuore"

"Sono vicina ai familiari di una tragedia che ci ha colpiti tutti dritto al cuore". La neo parlamentare dei Fratelli d'Italia, e vicesindaca di Coriano in provincia di Rimini, rende omaggio alle sette vittime del Centro 21, di cui nel pomeriggio di giovedì si sono celebrerati i funerali. Spinelli è stata prima cittadina a Coriano per due mandati e "da sindaco" ha conosciuto "bene e da vicino" Massimo Pironi, collega nella Perla Verde dal 2009 al 2014 deceduto nel tragico schianto sull'A4. Apprezzandone l'impegno nel sociale che "è stato l'inizio del nostro rapporto e che, proprio nel messaggio che mi ha spedito all'indomani della mia elezione a senatrice, aveva ribadito in quella che è stata la sua missione di vita: aiutare i deboli". Certo, gli schieramenti politici erano opposti, ma Spinelli si dice "onorata di aver potuto collaborare con lui fin dal 2013 quando insieme abbiamo reso esecutivo un protocollo sui temi del sociale". Coriano, prosegue, "ha fatto spesso e volentieri da sponda" a Pironi e al Centro 21, ospitando i suoi ragazzi, vedendoli recitare in uno spettacolo teatrale, apprezzandone l'attività per il Natale nel negozio di viale Dante a Riccione. "Queste persone erano davvero straordinarie, solo chi li ha conosciuti da vicino può apprezzarli e oggi piangerli". Romina Bannini e Valentina Ubaldi erano corianesi, Rossella De Luca ha lavorato in un negozio a Coriano e "tutti gli altri erano nostri vicini di casa, eccellenti esempi di una vitalità che il destino ha voluto distruggere".

Spinelli esorta comunque l'intera comunità "affranta perché sappia trovare la forza di reagire prendendo ad esempio la forza che questi ragazzi avevano dentro. Dai ragazzi del Centro 21 ieri, oggi ma anche domani, arriverà sempre lo stesso messaggio: la vita va affrontata con entusiasmo, con passione, con la voglia di crederci. La morte può aver fermato i loro cuori, ma non può toglierci l'insegnamento che ci hanno trasmesso", conclude Spinelli.