Domenico Beneventi nuovo vescovo di San Marino-Montefeltro, ad Acerenza la consacrazione episcopale

Sabato 20 aprile, alle ore 10.30, nella Cattedrale di Acerenza, il nuovo vescovo di San Marino-Montefeltro, monsignor Domenico Beneventi, riceve la consacrazione episcopale. I parroci stanno tenendo viva l’attesa. Le comunità pregano con fervore. Il Centro Diocesano Vocazioni ha diramato un sussidio per una Veglia per le Vocazioni. L’Ufficio Catechistico Diocesano sta accompagnando i catechisti per una preparazione dei più piccoli e dei ragazzi. Grande coinvolgimento dei gruppi, delle associazioni e dei movimenti. Solo un centinaio di persone della Diocesi potrà essere presente all’evento. Ma sarà possibile a tutti seguire la celebrazione in diretta da casa sintonizzandosi sulla San Marino Rtv (canale 831) oppure tramite il canale YouTube della Diocesi di San Marino-Montefeltro.