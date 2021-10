Don Oreste Benzi: tre giorni di iniziative per ricordarlo nell'anniversario della sua scomparsa

l 2 novembre ricorre il 14° anniversario della morte di don Oreste Benzi. Per l'occasione la Comunità Papa Giovanni XXIII celebra il ricordo del suo fondatore con momenti di preghiera e condivisione con i poveri in più parti del mondo. A Rimini don Oreste “rivive” attraverso gli ultimi ed i giovani che tanto amava, con tre giorni di iniziative. Si parte alle ore 16:00 del 31 ottobre con la cerimonia di intitolazione della piazza della Stazione ferroviaria di Rimini proprio a don Benzi. Oltre alle autorità e ai responsabili della Papa Giovanni ci saranno soprattutto i “segni viventi” di don Oreste: senza dimora, ex ragazze di strada, emarginati che hanno trovato accoglienza nella Comunità. La serata del 31 ottobre inizia alle ore 21:00 con il “Mandato ai giovani” presso la chiesa di San Giuliano, cui seguirà, alle 21:45, la veglia di preghiera sulla traccie di Sandra Sabattini, la giovane riminese appena beatificata. Alle ore 22:00 il programma prosegue con la “Biblioteca vivente” in piazza Cavour, in cui alcuni giovani raccontano le proprie storie di riscatto, di gioia e di sofferenza. Allo stesso orario, l’apertura della mostra “CoinVolti” presso il ponte di Tiberio, dedicata alle esperienze di servizio civile. Alle ore 23.45, infine, la messa conclusiva a San Giuliano.

Durante la serata, infatti, sarà possibile unirsi alle Unità di strada della Comunità Papa Giovanni XXIII e partecipare alle loro attività di aiuto e incontro con persone senza fissa dimora, richiedenti asilo, donne vittime di tratta, detenuti in pena alternativa, giovani in cammino per uscire dalla tossicodipendenza, nomadi e ragazzi con disabilità. Il primo novembre alle 14:30 sulla tomba di don Oreste presso il Cimitero di Rimini si pregherà per i bambini non nati: un momento a cui don Benzi non mancava mai. Il 2 novembre alle 20:30 la Messa (trasmessa in streaming) nella “sua” parrocchia, quella della Resurrezione alla Grotta Rossa di Rimini, presieduta dal Vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi.

"Proporre a tanti giovani momenti di preghiera ed esperienze di condivisione con i poveri è il modo migliore per ricordare don Benzi, il sacerdote “dalla tonaca lisa”, come veniva chiamato, che ha dedicato la sua intera esistenza agli esclusi e che ha rivoluzionato le nostre vite indicandoci l’unica via da seguire: il Vangelo - spiega Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII. - La beatificazione di domenica scorsa di Sandra Sabattini, figlia spirituale di don Oreste, dona a questo anniversario una nuova luce. - continua Ramonda - Sandra è scomparsa giovanissima, a 22 anni, ed è l’emblema di tanti giovani che hanno sete di verità e giustizia. Giovani che desiderano vivere pienamente ogni attimo della loro vita".