Don Oreste Benzi, una festa per i bimbi nell'anniversario della sua nascita

Il 7 settembre 1925 sulle colline di Rimini nasceva don Oreste Benzi, il sacerdote dalla “tonaca lisa”, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. Per ricordarlo martedì si terrà la Festa del "don compleanno", aperta a tutti, in particolare ai bambini. L'appuntamento è alle ore 16:45 per un momento di preghiera intorno alla tomba di don Benzi presso il cimitero di Rimini. A seguire ci si trasferisce alla Grotta Rossa, in via della Gazzella 48, dove sorge la parrocchia La Resurrezione di cui don Oreste Benzi è stato fondatore nel 1968 e parroco per 32 anni. Dopo un pic-nic comunitario, alle 20.30 in Chiesa si potranno ascoltare testimonianze e vedere racconti animati.