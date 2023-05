"Dona la spesa", un gesto di solidarietà verso i più bisognosi

Spazio alla solidarietà sabato 13 maggio con “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di generi alimentari di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. A Rimini e provincia la raccolta si terrà in 12 negozi della Cooperativa. Complessivamente “Dona la spesa” coinvolgerà 321 punti vendita tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0 – distribuiti dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – ed EasyCoop, il suo servizio di spesa online.

“Dona la spesa” è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con oltre 300 realtà locali su tutto il territorio e col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno di quel territorio. Sabato 13 maggio, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle realtà locali aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.

Nel 2022 grazie ai quattro appuntamenti di “Dona la spesa” sono stati raccolti complessivamente – nei territori in cui la Cooperativa è presente con i suoi negozi – oltre 400 tonnellate di prodotti di prima necessità per persone, famiglie in difficoltà, animali svantaggiati e più di 160mila confezioni di materiale scolastico. In questo modo, è stato possibile aiutare gli assistiti di circa 700 realtà locali, come case di accoglienza, mense, empori solidali. L'iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 ispirato ai 17 goal dell’Agenda Onu 2030. In particolare, questa iniziativa risponde agli obiettivi di Equa distribuzione delle risorse.