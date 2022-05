"Dona un libro alla scuola": 176 volumi per gli alunni delle primarie riminesi

Quasi 200 libri in dono ai bimbi che frequentano le elementari riminesi, in un'iniziativa che mira a contrastare la povertà educativa e a promuovere il benessere emotivo di alunni e famiglie. Nell'ambito del progetto “Dona un libro alla scuola", promosso da Arci Rimini in collaborazione con Associazione Arcobaleno e con il sostegno di Crédit Agricole Italia, mercoledì pomeriggio i volumi sono stati consegnati alle classi della primaria dell'Istituto comprensivo “Alberto Marvelli” di Rimini, a compimento di un percorso laboratoriale per conoscere e imparare a gestire meglio le emozioni e a sviluppare un senso critico.

"Contro la violenza. Da leggere insieme a scuola o con mamma e papà" e "L'amore conta. Storie per genitori, insegnanti e I loro bambini", editi da Albatros il Filo, sono i titoli dei 176 volumi donati ai ragazzi, che consentiranno loro, attraverso la letture delle diverse storie, di approfondire il dialogo sui temi proposti anche all'interno delle famiglie.

Insieme ai bambini e alle insegnanti, erano presenti alla cerimonia di donazione la dirigente scolastica Eva Bambagiotti, le operatrici dell'Associazione Arcobaleno Giorgia Cocco e Valentina Di Cesare, l'operatrice di Arci Rimini Miriam Mignani, le psicologhe-psicoterapeute SIpsa, tra cui l'autrice dei libri Rita Arianna Belpassi, il direttore di filiale di Crédit Agricole Mirco Ceccarini e la responsabile commerciale di zona Silvia Rizzotti.