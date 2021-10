Donati al reparto di Cardiologia di Rimini 5 strumenti per la misurazione della pressione

Si è tenuta mercoledì mattina, presso l’ospedale Infermi di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per una nuova importante donazione da parte di ASCOR, alla UO di Cardiologia di Rimini-Riccione, di 5 apparecchi per la misurazione automatica della pressione braccio-caviglia (Indice ABI). Gli strumenti saranno utilizzati negli ambulatori e reparti di Cardiologia sia di Rimini che di Riccione, nei pazienti affetti da malattia Coronarica e con fattori di rischio per malattia Arteriosa Periferica. La misurazione dell’indice caviglia-braccio (ABI), è una soluzione semplice per la diagnosi dell’Arteriopatia Ostruttiva Periferica (PAD) non è invasiva ed è indolore, la procedura è affidabile, obiettiva e utilizzabile anche come dispositivo di screening nell’assistenza sanitaria primaria. Rappresenta inoltre l’indicatore di aterosclerosi ed altri eventi vascolari, meno costoso e più semplice da applicare nella clinica ambulatoriale rispetto ad altri marker. Può essere eseguito da misuratori automatici che escludono l’errore umano e la soggettività della misurazione.

"Lo screening – ha affermato il prof. Giancarlo Piovaccari - è importante per almeno due ragioni: poichè è un affidabile previsore delle occlusioni nelle arterie degli arti inferiori (cosiddetta Pad). Il rilevamento della PAD è ancora più importante tenendo conto che oltre il 70% della popolazione non è consapevole di avere occlusioni alle arterie. In secondo luogo ha una fondamentale funzione di prevenzione, perché consente una diagnosi precoce della malattia coronarica e della vasculopatia cerebrale, data la elevata incidenza di queste patologie proprio nei pazienti a cui è stata diagnosticata la PAD . Gli apparecchi denominati “WatchBP Office ABI” prodotti da Microlife, che hanno un valore commerciale di 5.000 Euro, sono stati acquistati da ASCOR con un grant liberale non condizionante offerto dall’Azienda Farmaceutica Bayer".

Presenti alla cerimonia il Prof. Giancarlo Piovaccari, Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari AUSL della Romagna e dell ‘U.O. Cardiologia Ospedale Infermi di Rimini e Ceccarini di Riccione, il direttore del Presidio Ospedaliero di Rimini dott.ssa Francesca Raggi ed il presidente dell’associazione ASCOR sig. Nando Piccari. “A nome dell’equipe professionale e dell’Azienda tutta, - ha dichiarato Francesca Raggi, direttrice del nosocomio riminese - Ringrazio per questa donazione l’associazione Onlus ASCOR, che da ormai 30 anni sostiene la Cardiologia di Rimini-Riccione con donazioni di apparecchiature medicali, quali ad esempio l’angiografo, per eseguire le Coronarografie, ecocardiografi e tanti altri strumenti che hanno contribuito allo sviluppo della Cardiologia Riminese, insieme anche all’erogazione di Borse di Studio per la ricerca.