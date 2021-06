Donati dalla Coldiretti 5 quintali di cibo made in Italy alle famiglie bisognose di Pennabilli

Nell’ambito della campagna nazionale “A sostegno di chi ha più bisogno”, la Federazione provinciale di Coldiretti Rimini ha donato 5 quintali di prodotti alimentari al Comune di Pennabilli a favore delle famiglie che si trovano in una situazione di grave difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Prosegue dunque anche in Provincia di Rimini l’iniziativa di solidarietà agroalimentare lanciata da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, per destinare aiuti alimentari ai nuclei familiari in difficoltà economica. I 500 kg di prodotti donati sono tutti made in Italy e di qualità: pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci, salumi e prosciutti, latte, zucchero, olio extravergine di oliva, legumi, formaggi e molto altro. I pacchi alimentari donati da Coldiretti saranno distribuiti ad altrettanti nuclei familiari individuati dai Servizi sociali del Comune.

“L’iniziativa di Coldiretti è lodevole per almeno due ragioni - dichiara il Sindaco Mauro Giannini - prima di tutto perché contribuisce a sostenere il lavoro dell’Amministrazione comunale a favore delle famiglie più fragili, in una sinergia virtuosa tra pubblica amministrazione, imprese e terzo settore. In secondo luogo, la scelta di donare prodotti made in Italy testimonia ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, la qualità della produzione agroalimentare nazionale, in un momento in cui il settore sta facendo da traino per l’economia italiana. Grazie dunque a Coldiretti per il prezioso impegno solidale”.

“In questa fase tanto critica per gran parte delle famiglie – spiega il Presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi - dopo aver distribuito nel periodo natalizio ad enti assistenziali e caritatevoli oltre 10 quintali di pasta senatore Cappelli a marchio Stagioni d'Italia e dopo aver avviato l’operazione ‘pacchi solidali’ già da prima di Pasqua, ora prosegue con le consegne con l’obiettivo di raggiungere il più direttamente possibile le persone in stato di disagio”. “Con questa iniziativa vogliamo portare un aiuto concreto sulle tavole delle famiglie, dimostrando la vicinanza della filiera agroalimentare italiana alle fasce più deboli della popolazione” evidenzia il direttore di Coldiretti Rimini, Giulio Federici.

“’A sostegno di chi ha più bisogno” vuole essere un segnale di speranza per il nostro territorio, per l’intero Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid” aggiunge il vice direttore di Coldiretti Rimini, Giorgio Ricci, che ha provveduto alla consegna delle derrate alimentari alla presenza del Sindaco Mauro Giannini. “La pandemia, con i suoi effetti diretti e indiretti su economia, lavoro e reddito, ha fatto salire a 5,6 milioni le persone in povertà assoluta in Italia, un milione in più rispetto allo scorso anno, con il record negativo dall’inizio del secolo. Ringraziamo il Comune di Pennabilli che ci ha coadiuvato nella distribuzione e supportato nell’individuazione delle famiglie più bisognose”.