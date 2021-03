Donati tablet all'ospedale Infermi: "Un aiuto per i pazienti covid che non vedono i familiari"

Nuova donazione all'ospedale Infermi. L'azienda Qualità professionale, specializzata in servizi nel settore della pulizia per ambienti pubblici, privati e industriali, ha donato dei tablet al reparto di Rianimazione dell'ospedale Infermi di Rimini. Uno strumento prezioso per chi è ricoverato nei reparti covid perché non ha più la possibilità di vedere i suoi familiari.

"Con questa donazione speriamo di avere regalato un piccolo sorriso ai pazienti che stanno affrontando questo virus. Nel lockdown dello scorso anno avevamo attivato un servizio spesa per i più fragili, donato sanificazioni e mascherine alle persone bisognose. Un aiuto in questo lungo momento difficile".