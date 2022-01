Donato al Comune di Coriano l'originale calco in gesso della statua in bronzo di San Sebastiano

Un dono per libera scelta. Un gesto che al giorno d’oggi merita ben più che una segnalazione quanto “sentita gratitudine e ringraziamento” peraltro espressi nella specifica delibera di Giunta dall’Amministrazione comunale corianese. Una signora riccionese ha donato l’originale calco in gesso della statua in bronzo di San Sebastiano - opera dello scultore Elio Morri- collocata in Piazza don Minzoni.

Una donazione altamente significativa tanto che, una volta verificata la possibilità e valutate le varie opzioni, potrebbe trovare collocazione all’interno del Palazzo municipale quale simbolo religioso, ma anche civile del paese. Ma su questa scelta l’ultima parola spetta appunto all’esecutivo presieduto dal sindaco Domenica Spinelli. Il calco, da una prima approssimativa verifica, è in buone condizioni.