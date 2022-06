Donato alla Protezione civile “Valle del Marecchia” mezzo attrezzato per il trasporto di disabili

L'associazione di volontariato di Protezione civile “Valle del Marecchia” ha ricevuto in dono un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili, con ridotta capacità motoria, bambini e anziani, nell’ambito dell’iniziativa “Progetti del Cuore” – patrocinata dai Comuni di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana – grazie al contributo di oltre trenta aziende del territorio. Presenti alla cerimonia di consegna, questa mattina (mercoledì 15 giugno) presso il Centro operativo intercomunale di via Scalone, la sindaca di Santarcangelo Alice Parma e l’assessore alla Protezione civile di Verucchio, Andrea Cardinali.



“La Protezione civile ha molteplici funzioni sul territorio, dal soccorso in caso di emergenza alle iniziative solidali come quelle attuate durante la pandemia, quindi ampliare e diversificare la sua dotazione è sempre molto positivo e funzionale all’attività del gruppo”, ha detto la sindaca Parma, ringraziando i partecipanti al progetto. “Dedicare tempo al volontariato con la Protezione civile e contribuire a iniziative come questa sono gesti tra i più alti della nostra vita sociale” ha aggiunto l’assessore Cardinali. “Come istituzioni, siamo profondamente grati a chi si rende protagonista di queste scelte”. Carlo Zecchin, presidente del Coordinamento delle associazioni di volontariato di Protezione Civile di Rimini, ha poi illustrato l’utilizzo del nuovo mezzo, che “sarà impiegato in tutta la Valmarecchia, per il trasporto delle persone diversamente abili e del personale operativo in tutte le tipologie di emergenza. Con questa donazione – ha concluso – si incrementa in modo significativo la dotazione di mezzi polivalenti a disposizione del gruppo”.



Dopo la consegna di un attestato di partecipazione alle aziende che con il loro sostegno hanno contribuito alla realizzazione del progetto, la mattinata si è conclusa con la visita del Coi condotta da Arrigo Ardini, responsabile della Protezione civile intercomunale di vallata e del Coi bassa Valmarecchia, mentre i locali a disposizione dei volontari sono stati mostrati ai presenti da Alberto Tondi, presidente dell'associazione di volontariato di Protezione civile “Valle del Marecchia”.