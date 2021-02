Donazione al reparto di Pediatria dell’infermi grazie alla generosità di una famiglia riminese

Duemilaseicento euro e un televisore per la sala medicazioni. Questo il contenuto della generosa donazione che il signor Andrea Ondedei ha deciso di destinare all’unità operativa di Pediatria dell’ospedale Infermi di Rimini. Oggi in reparto si è svolta la consegna ufficialmente alla presenza del signor Ondedei, del direttore del reparto dottor Gianluca Vergine, del direttore di presidio ospedaliero dottoressa Francesca Raggi e della responsabile del fundraising aziendale dottoressa Elisabetta Montesi. “Quanto donato – afferma il dottor Vergine - ci consentirà di proseguire nel percorso di miglioramento della qualità assistenziale ai nostri piccoli pazienti attraverso progetti di ricerca e formazione del personale ed opere di umanizzazione delle cure nel nuovo reparto”. Da parte di tutti i professionisti e della direzione dell’Ausl un sentito ringraziamento al signor Ondedei per questo generoso contributo a sostegno dei progetti e delle attività della Pediatria.