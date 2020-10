Donati migliaia di farmaci alla Fondazione Pesaresi: Valpharma aiuta i missionari in Africa

Il Gruppo Valpharma, specializzato nella produzione di farmaci a rilascio modificato, integratori alimentari e dispositivi medici, ha donato farmaci alla Fondazione Marilena Pesaresi Onlus, che saranno utilizzati presso il Luisa Guidotti Hospital di Mutoko, in Zimbabwe. Sono stati spediti circa 64 chili di prodotti farmaceutici, contenenti: 153.039 compresse di Esomeprazolo 20mg, farmaco gastroprotettore e 50.296 compresse di Nifedipina 30 mg, medicinale utilizzato nelle terapie per ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica.

L’ospedale Guidotti, che serve più di 62.000 abitanti nella zona di Mutoko, effettua quello che viene chiamato ‘servizio di assistenza sanitaria secondario’, mentre il ‘servizio primario’ è svolto da diverse cliniche rurali in cui però non vi è il medico e le terapie svolte sono di primo livello. Il quantitativo di prodotti donati, permette al Luisa Guidotti Hospital una copertura del servizio terapeutico di circa un anno, ma soprattutto consente la condivisione dei farmaci con le cliniche e altri ospedali missionari di zona, per far si che sempre più persone possano beneficiarne. La Fondazione Pesaresi collabora da più di 10 anni con il Gruppo Valpharma e continua a lavorare per ovviare alla scarsa reperibilità di farmaci e al clima di grande precarietà in cui si trova lo stato dello Zimbabwe.

“Questa cooperazione ci permette di fornire cure e alcuni servizi specialistici di buon livello anche alle aree rurali e più povere – afferma il missionario dottor Massimo Migani -. Ringrazio immensamente il Gruppo Valpharma per il generoso sostegno donato in un momento così delicato. Un grazie speciale alla carissima amica Alessia Valducci che da sempre ci porta nel cuore e da anni non fa mancare il suo affetto e aiuto a tutto il nostro staff.”

“Siamo felici e orgogliosi di mantenere salda questa unione nonostante le distanze che ci separano – dichiara Alessia Valducci, Presidente di Valpharma Group -. Dopo tutti questi anni siamo sempre più consapevoli del grande servizio che la onlus presta alle persone in difficoltà. Questa donazione ci consente di concretizzare la nostra missione quotidiana di prendersi cura della salute e del benessere di milioni di persone in tutto il mondo. Ringrazio Massimo Migani per il suo continuo impegno in Zimbabwe. Rimini e Valpharma Group saranno sempre accanto alla loro missione.”