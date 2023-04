Donazione organi, 663 santarcangiolesi hanno scelto di dare il consenso nel 2022

Sono stati 663 i santarcangiolesi che nel 2022 hanno fornito il loro consenso per la donazione di organi e tessuti al momento del rilascio del documento di identità presso lo Sportello al cittadino del Comune. Esclusi dal totale i minorenni e i casi particolari, 2.035 i cittadini che avevano la possibilità di effettuare la dichiarazione di volontà al momento della richiesta della carta di identità: di questi, circa il 47 % ha scelto pronunciarsi in merito alla donazione, fornendo il consenso per una percentuale rilevante del 70%.

In totale sono stati quasi 5mila i cittadini che, dal 2016 – anno in cui l’Amministrazione comunale ha aderito alla campagna del Centro nazionale trapianti “Una scelta in Comune” – hanno dichiarato la loro volontà in tema di donazioni di organi e tessuti: di questi, l’80% ha prestato il consenso alla donazione, mentre il 20% lo ha negato.

Quanto all’indice del dono – il valore che individua i comuni più generosi attraverso la ponderazione dei dati sulle dichiarazioni di volontà e sulle astensioni rapportati al numero dei documenti emessi – Santarcangelo si attesta invece leggermente al di sotto della media nazionale (58) con un punteggio di 57, in calo, peraltro, rispetto al 2021 (62). “Proprio in occasione della 26ma Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti promossa dal Ministero della Salute e dal Centro nazionale trapianti che ricorre domenica 16 aprile - affermano la sindaca Alice Parma e l’assessore ai Servizi demografici Danilo Rinaldi - vogliamo rilanciare una campagna di sensibilizzazione che può salvare le vite di tante persone”.

“Scegliere di donare organi e tessuti è un preziosissimo gesto di generosità e altruismo, che comporta una decisione personale, ragionata e soprattutto consapevole. Per questo motivo – concludono sindaca e assessore – invitiamo a valutare la possibilità di effettuare la dichiarazione di volontà, prima di rinnovare la carta di identità, chiedendo informazioni allo Sportello al cittadino del Comune, oppure andando sul sito dell’Amministrazione comunale, del Ministero della Salute o del Centro nazionale trapianti”.

Tutti i cittadini maggiorenni, al rilascio o al rinnovo della carta d'identità, possono dichiarare la loro volontà sulla donazione presso lo Sportello al Cittadino che invierà poi al Sit, il Sistema informatico nazionale per i trapianti, la dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato. È comunque sempre possibile cambiare idea, perché fa fede l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo. In alternativa è anche possibile registrare la volontà presso l’Ausl; compilare il “tesserino blu” del Ministero della Salute o il tesserino di una delle associazioni del dono; portare con sé qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, da conservare tra i documenti personali; esprimere la propria volontà all’Aido (Associazione italiana donatori di organi, tessuti e cellule), scegliendo tra diverse modalità.

Per maggiori informazioni: www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/anagrafe/donazione-organi.