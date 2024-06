Donazione speciale della Croce Verde di Novafeltria

La sede di Spadarolo di Rimini della Croce Verde ha ospitato il “gruppo di attività di Montagna Terapia in escursionismo adattato” del Club alpino Italiano sezione di Rimini per un’occasione speciale, la consegna delle magliette tecniche che la cooperativa ha donato all’associazione. La croce verde di Novafeltria ha infatti accolto la richiesta dell’associazione che necessitava di vestiario tecnico per le escursioni. Le escursioni proposte dall’associazione legata al Cai di Rimini fanno parte del progetto di “Montagna Terapia” che ha come obiettivo quello di portare nei sentieri Cai persone disabili su sedia a rotelle utilizzando delle carrozzine speciali trainate dai volontari. La croce verde ha voluto aderire al progetto dedicato ai meno fortunati, attraverso la donazione destinata all’acquisto del materiale tecnico che sabato mattina è stato consegnato ai soci presenti alla cerimonia aperta da Luca Mondaini, responsabile del progetto di Montagna terapia. Sono intervenuti anche Don Daniele giunchi della parrocchia Santa Maria assunta di Viserbella e Don Giuseppe Giovanelli rettore del santuario Santa Maria delle grazie di Covignano di Rimini.