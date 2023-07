Donna rischia di affogare durante una nuotata in mare, portata in salvo dalla bagnina trans

Lei è Sofia Scarparo, ed è una bagnina transessuale, che da cinque anni lavora sulla spiaggia di Riccione. Questa mattina il suo intervento è stato provvidenziale. Ha salvato una donna, riccionese, che ha rischiato di affogare. Erano da poco passate le 9,20, con 10 minuti di anticipo rispetto all’inizio del suo turno di lavoro, quando Sofia esce in mare a bordo del suo moscone: mentre si dirige verso il largo scorge la sagoma di una persona, che galleggiava a testa in giù. La bagnina capisce immediatamente la gravità della situazione e si dirige verso la donna: con non poca fatica, riesce a soccorrerla e a riportarla a riva.

La signora era incosciente. Ma iniziato il massaggio cardiaco, dopo qualche minuto ha ripreso le sue funzioni vitali. In attesa dell’arrivo dei soccorsi, con l’ambulanza del 118, a dare man forte a Sofia sono arrivati anche i colleghi della spiaggia 33 Luca Battelli e della spiaggia 41 Federico Melandri. Il fondamentale gioco di squadra ha consentito di effettuare al meglio tutte le manovre salvavita.

“E’ stata una serie concatenata di eventi, se probabilmente non fossi uscita con 10 minuti di anticipo rispetto all’inizio del turno di lavoro sarebbe stato troppo tardi – racconta la bagnina -. Volevo ringraziare i miei colleghi, con cui c’è stata un’ottima intesa e velocità nelle operazioni”. La donna è stata poi trasportata in ospedale all'Infermi di Rimini, dove si trova ricoverata in Rianimazione, le sue condizioni sono stabili anche se la prognosi resta riservata.

Sofia, che sulla carta d’identità si chiama Gianmaria Scarparo, è una tra le prime transessuali italiane ad aver intrapreso il mestiere di bagnina. “Lavoro a Riccione ormai da 5 anni e faccio la stagione in spiaggia, mentre negli altri ritagli di vita mi dedico allo studio, ci tengo che venga sottolineata la mia transessualità perché qui nella cooperativa sto vivendo una splendida esperienza di vita, ho sempre avuto un bellissimo rapporto con i colleghi e questo ci permette di essere una squadra anche quando ci troviamo in una situazione di emergenza”.