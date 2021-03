Donne in gioco: un nuovo progetto per raccontare sfide e parità di genere

Arriva sul web Donne in Gioco, il nuovo format targato Uisp Comitato territoriale di Rimini per raccontare le donne e le sfide che affrontano ogni giorno. Sette puntate che cominceranno venerdì e che saranno trasmesse ogni venerdì alle ore 19.30 sui canali social della UISP Rimini: Youtube (UISP Comitato Territoriale Rimini Aps) e Facebook (@RiminiUisp).

Al centro delle puntate donne indipendenti, intraprendenti, decise e piene di iniziative. Donne che hanno affrontato (e stanno affrontando) violenza, difficoltà e sfide reagendo, combattendo, facendo sentire la propria voce. In ogni incontro una protagonista racconterà la sua storia. Donne diverse tra loro ma tutte accomunate da un grande percorso personale e/o professionale, da una grande forza d'animo e da una grande personalità. Si comincia subito con un argomento forte: venerdì 19 marzo Sabrina Prioli parlerà delle violenze subite in Sud Sudan. Il 26 marzo Giulia Hofstetter descriverà cosa vuol dire per una donna essere trainer e imprenditrice e insieme a lei Julaika Nicoletti racconterà il suo percorso di atleta, mamma e pubblico ufficiale. Il 2 aprile con la Consigliera PD per l'Emilia-Romagna Nadia Rossi e con la Consigliera alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini Giulia Corazzi si rifletterà sul terrificante numero di femminicidi che hanno caratterizzato l'inizio di quest'anno e sulla violenza di genere.

Venerdì 9 aprile Valentina Petrillo descriverà il suo percorso di atleta transgender e disabile. Nella stessa puntata la responsabile Politiche di genere e diritti Uisp Manuela Claysset approfondirà il tema della disparità di genere e parlerà dei passi avanti che sono stati fatti e della molta strada che ancora è necessario fare contro le discriminazioni e il bullismo omofobico. Il 16 aprile i temi affrontati saranno scrittura e cultura: con la scrittrice Lorenza Ghinelli si discuterà sulla discriminazione di genere nella scrittura mentre con l'insegnante Elsa Toni parleremo di educazione alla differenza di genere e contro le discriminazioni nelle scuole. La sesta puntata, quella del 23 aprile, sarà dedicata all'emergenza sociale rappresentata dalla violenza sulle donne e all'educazione alla differenza di genere con la Vicesindaca del Comune di Rimini Gloria Lisi. L'ultima puntata, il 30 aprile, vedrà protagonista l'avvocato Valeria Astolfi, con cui discuteremo le dinamiche legali che si innescano quando una donna è vittima di violenza o stalking. Scopo del progetto è far affiorare le criticità per risolverle, raccontare la violenza per affrontarla.

In ogni puntata ci saranno contributi di centri antiviolenza, centri di recupero e istituzioni. Al progetto hanno collaborato il centro antiviolenza del distretto di Riccione Chiama chiAMA, l'Associazione Antiviolenza Rompi il silenzio Onlus, l'Associazione di promozione sociale DireUomo e la Casa delle Donne, il punto di informazione e ascolto di piazza Cavour a Rimini dedicato alle donne che hanno subito violenza, stalking, che hanno bisogno di supporto psicologico o di consulenze legali.

"Abbiamo pensato ad un programma sulle donne perché sono la chiave del mondo. Sono loro che riescono, grazie alla loro sensibilità, a districare le matasse anche più inestricabili, ad affrontare violenze e soprusi. Abbiamo cercato di capire un mondo del quale ognuno possiede uno spicchio, ma nessuno ha una visione globale”, ha spiegato la responsabile del progetto, Claudia Petrosillo.