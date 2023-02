“Donne sull’orlo di un miracolo economico”, al via le prenotazioni per lo spettacolo gratuito

Al via da oggi, sabato 18 febbraio, le prenotazioni per “Donne sull’orlo di un miracolo economico”, lo Spettacolo, di e con Nicoletta Fabbri, che si terrà l’8 marzo (ore 21 teatro degli Atti) all'interno del programma – il cui cartellone completo verrà presentato a breve - "L'otto sempre. Incontri e riflessioni in occasione della Giornata Internazionale della Donna".

Nicoletta Fabbri presenta il nuovo lavoro ispirato al film documentario “Una storia comune” di Stefano Bisulli e Roberto Naccari, dedicato a una generazione di donne romagnole ormai scomparse, che dalla miseria lasciata dalla seconda guerra mondiale si sono trovate a cavalcare i sogni e le ricchezze del miracolo economico. Con lo sguardo di Elena Bucci, cura e drammaturgia del suono di Franco Naddei, luci di Loredana Oddone, oggetti di scena di Claudio Ballestracci. Produzione Le belle bandiere in collaborazione con Comune di Rimini e Regione Emilia-Romagna

Ingresso gratuito con prenotazione. Prenotazioni da sabato 18 febbraio ore 10 online (per ogni transazione sarà possibile prenotare massimo 2 posti)

https://biglietteria.comune.rimini.it/home.aspx