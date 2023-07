DonneXstrada: arriva il primo Punto Viola sulla riviera romagnola

Giunta alla sua 18esima edizione, la Notte Rosa dell'Emilia Romagna diventa quest'anno terreno di condivisione con DonneXstrada. L'associazione sarà infatti presente per annunciare il Primo Punto Viola della riviera, il Daily Dose Coffee & Cocktail di Daniele Manucci e Francesco Esposito dove, alla presenza di Laura De Dilectis e Beatrice Antonelli, si terrà un talk sabato 8 luglio alle 18:30.

Libertà, inclusione, empatia, condivisione: su questi valori nasce e continua a muoversi la Notte Rosa dell'Emilia Romagna, gli stessi che fanno da motore a DonneXstrada. Una festa collettiva che si dipana tra le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, dalla spiaggia alla collina, dai locali notturni ai luoghi d'arte, tra concerti gratuiti, installazioni artistiche, uochi d'artificio, spettacoli, tingendo di rosa strade, piazze, stabilimenti balneari, alberghi e monumenti. Un evento corale dipinto di rosa che quest'anno, per la prima volta, avrà dei Punti Viola: quelli di DonneXstrada.

Il primo, apripista a Riccione, è quello di Daniele Manucci che con il suo locale vuole sostenere l'iniziativa di DXS per rendere le città luoghi sicuri per le donne. L'obiettivo è quello di fermare la paura rendendo il mondo un posto per donne. Ogni attività o locale commerciale che decide di diventare punto viola viene formato, con tutto il suo staff, dal team di psicologhe e avvocate dell’associazione al fine di diventare un luogo di riferimento per una donna che sia in pericolo imminente o che si senta in pericolo costante dentro casa. Diventarlo è molto semplice, basta compilare il form sul sito Donnexstrada.org.

“Quando abbiamo aperto il Daily Dose, uno dei miei obiettivi era ed è ancora, quello di fare qualcosa per il territorio. La mission di DonneXstrada mi ha colpito fin da subito. Dare un segnale proattivo per contrastare la violenza sulle donne aumentando la sicurezza e l’educazione, passando il testimone a chi vuole contribuire alla causa. Daily Dose, diventa il primo punto viola della Riviera, territorio che spesso, negli ultimi anni, ha registrato spiacevoli episodi. Sono convinto che occorre restituire qualcosa al territorio e sono orgoglioso nel farlo, con una causa di questo genere.” con queste parole Daniele Manucci, proprietario del Daily Dose, annuncia la natura di Punto Viola del suo locale.

L'incontro presso il Daily Dose, viale S. Martino 47 (Riccione), sarà occasione di presentazione dell'iniziativa e di tutti i servizi che l'associazione offre. Un momento conviviale di condivisione e un terreno di scambio tra persone mosse dagli stessi valori e dagli stessi obiettivi: cambiare la condizione delle donne. Trasformare le città è un primo fondamentale passo. “Con Daniele ci siamo conosciuti alla ShareMe Challenge organizzata da Marketing Espresso. Quando abbiamo parlato del progetto Punti Viola, Daniele lo ha accolto subito con grande entusiasmo, proponendo il suo Daily Dose di Riccione come spazio sicuro per le donne. La cosa più bella è quando l’aiuto diventa un’azione concreta, fatta di collaborazione e di voglia di fare qualcosa per costruire una realtà diversa, più libera e sicura. Eccoci qui oggi, ad inaugurare il Daily Dose come Punto Viola di Riccione. Che meraviglia!” Così esprime il suo giubilo Laura De Dilectis, vicepresidente DonneXstrada.