Dopo 479 km, arriva a Riccione la 'pedalata' che aiuta la ricerca contro il cancro

Giunge a conclusione dopo quattro tappe l’avventura dei ciclisti romagnoli protagonisti dell’iniziativa benefica "Pedala sulla Via Romagna per lo IOR", ma c’è tempo ancora per qualche giorno per partecipare alla raccolta di fondi da destinare ai progetti di ricerca scientifica contro il cancro.

La pedalata di 479 km in quattro giorni si è conclusa a Riccione, sabato 23 settembre, con la presenza all’ultima tappa del Direttore IOR e Presidente IRST Fabrizio Miserocchi al fianco dei ciclisti romagnoli, tra i quali Roberto Conti che ha vinto una tappa al Tour de France 1994. A oggi sono stati già raccolti oltre 3.500 euro grazie alla generosità di 36 donatori, ma c’è ancora tempo per chiunque per sostenere l’iniziativa.