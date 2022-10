Un gioiello nel verde che nessuno compra. Dopo 5 aste deserte si può avere un golf club con 1,5 milioni

Con 1,5 milioni di euro, forse anche meno, si potrà diventare proprietari di un campo da golf a 18 buche. Una struttura che prevede anche club house, accessori e ulteriori 7 buche executive, otre al campo pratica. Cerca un acquirente tramite l’asta giudiziaria il Verucchio Golf Club, struttura storica del Riminese in località Villa Verucchio. Attorno all’impianto sportivo c’è interesse, ma per ora le aste sono andate tutte deserte e il prezzo del gioiello verde continua a scendere: per l’acquisizione del ramo d’azienda, nella prossima seduta fissata per il 29 novembre, il prezzo sarà fissato a 1,5 milioni di euro, con offerta minima nel caso ci sia un solo offerente di 1,1 milioni di euro.

In cinque occasioni l’asta per il campo da golf è già andata deserta. L’8 luglio del 2021 si partì da una cifra di quasi 5 milioni di euro (4.910.000 euro) per scendere fino a 1,9 milioni dello scorso 20 settembre, con procedura andata deserta come spiega il portale delle aste giudiziarie. Ora il prezzo si fa sempre più appetibile e potrebbero esserci risvolti per un nuovo corso. Lo spettacolare percorso di golf a 18 buche, par 72, del Rimini Verucchio Golf Club nasce nel 1995 tra le profumate vigne delle colline della Valmarecchia e i suoi storici borghi medievali. A pochi chilometri da Rimini, gode di una suggestiva vista su San Marino e sul monte Carpegna.