Dopo 9 settimane di controlli ancora persone multate per il mancato uso delle mascherine

Sono proseguiti per la nona settimana di fila i controlli delle forze dell'ordine, in tutto il territorio della provincia di Rimini, per far rispettare le disposizioni per il contenimento della pandemia di Corononavirus. In particolare gli accertamenti hanno riguardato il corretto uso dei dispositivi di protezione e il possesso del Green pass per accedere nei luoghi dove questo è obbligatorio. Il bilancio del periodo tra il 31 gennaio e il 6 febbraio ha visto 3846 persone venire identificate e di queste 10 sanzionate per non avere il passaporto vaccinale e 74 per non aver indossato la mascherina. llo stesso tempo sono stati ispezionati anche 540 esercizi dove sono state elevate 6 multe per l'inosservanza delle norme.