Dopo l'abbuffata di Natale un Santo Stefano dedicato al fitness, la spiaggia si trasforma in palestra

La Prima edizione dell’allenamento funzionale di Santo Stefano in spiaggia, con Elen Souza personal trainer, è stato apprezzato soprattutto dopo l'abbuffata di Natale. Piu di 40 persone hanno partecipato di buon ora al Bagno tiki 26 richiamati da quest’allenamento post Natalizio del team di Elen Souza. Questo conferma sempre di più che l’attività all’aria aperta, in spiaggia e al Parco del mare, piace alla cittadinanza, si conferma una bella consuetudine non fermarsi neppure per le festività.

La spiaggia è la palestra piu bella del mondo. E lo conferma anche la presenza di Roberta Frisoni, assessora del Comune di Rimini che ha partecipato anche lei all’appuntamento di Santo Stefano. Dopo una camminata di riscaldamento, tutti a fare piegamenti, Jumbing Jack, affondi, e esercizi a corpo libero, o con piaccoli pesi, per rinforzare la mobilità, tonificare e bruciare i grassi (in questi giorni a causa di piccoli stravizi) e tutto con il meraviglioso ausilio dello Jodio del mare.

"Ma è anche un momento di socialità, condividere il piacere e la passione non ha età - dice Elen - ecco perché dai prossimi giorno continueremo senza sosta i corsi dal mattino alle 6 alla sera alle 19 sia per i giovani sia per i meno giovani, con allenamento one to one e piccoli gruppi. E se il tempo è freddo nessun problema, e se piove abbiamo una Igloo che ci ripara".

Elen è da anni che sta facendosi portavoce di questo allenamento all’aria aperto, sia con Walk on the beach il mercoledi e il sabato, allenamento introduttivo al running e allenamento funzionale.