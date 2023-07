Dopo l'alluvione le banchine del Porto ancora ricoperte dal fango. Renzi: "Inagibili da due mesi"

Le banchine del Porto, dal Ponte di Tiberio al Ponte dei Mille risultano ancora ricoperte dal fango. La piena del fiume Marecchia di metà maggio è stata smaltita non solo nel Deviatore, ma anche nell’alveo storico del Ponte di Tiberio, che costituisce sempre l’ambito naturale per il deflusso delle piene e nel Porto canale. La “fiumana“ ha allagato le banchine del Porto, tra il Ponte di Tiberio e il Ponte della Resistenza. A segnare la situazione è il consigliere comunale Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia).

"Per non ostacolare il defluire della piena, la “passerella galleggiante”, inaccessibile dalle banchine allagate e pericolosa, è stata sganciata dalla sponda destra del Porto canale e accostata alla sponda sinistra - scrive il consigliere -. Nonostante siano trascorsi oltre due mesi dall’allagamento, le banchine tra il Ponte dei Mille e il Ponte di Tiberio sono ancora inagibili, ricoperte da uno spesso strato di fango e inaccessibili per l’ostruzione di transenne. Anche la passerella galleggiante, è rimasta agganciata alla sponda sinistra del Porto".

"Ho chiesto, con l’interrogazione al sindaco, per quali ragioni, le banchine tra il Ponte di Tiberio e il Ponte dei Mille non sono ancora state ripulite dal fango, senza ottenere alcuna risposta - aggiunge il consigliere -. E’ incredibile come l’amministrazione comunale ignori da due mesi la situazione delle banchine ricoperte di fango del Ponte di Tiberio, limitandosi alla interdizione con le transenne. Per consentire le passeggiate dal mare al Ponte di Tiberio, sarebbero necessari attenzione e cura, almeno per non peggiorare l’attuale stato di degrado".