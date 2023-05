Dopo l'alluvione, c'è da salvare il turismo. "Dite al mondo che la Romagna è pronta per le vacanze"

Aperti per ferie. Perché “l’Emilia Romagna ti aspetta”. E’ questo lo slogan della campagna di comunicazione turistica che verrà declinata all’interno di “Open to Meraviglia” con la Venere di Botticelli che, con le mani a forma di cuore, inviterà i turisti a venire in regione. Sullo sfondo primeggeranno la Biblioteca Malatestiana di Cesena, i mosaici bizantini di Ravenna, piazza Saffi di Forlì, i portici Unesco di Bologna e una spiaggia della Riviera. La presentazione si è svolta all’interno del Grand Hotel di Rimini alla presenza della ministra del Turismo Daniela Santanché con al suo fianco il presidente Stefano Bonaccini e tutte le istituzioni del territorio.

La campagna parte all’indomani dell’alluvione che ha colpito buona parte del territorio e soprattutto la Romagna. Il territorio è pronto a rialzarsi ed è pronto ad accogliere i turisti per la stagione estiva, in sicurezza e con l’immancabile accoglienza, un vero “marchio di fabbrica”. Per raccontarlo occorrerà una serie di iniziative per raggiungere a tappeto i mercati interni e internazionali con l’obiettivo di invitare tutti i turisti a verificare di persona che le loro vacanze, anche per la stagione estiva ormai alle porte, sono come sempre garantite.

Le immagini della Romagna, in grande formato, saranno collocate da giugno nei principali aeroporti europei e internazionali, negli hub ferroviari internazionali e nei cartelloni di grandi città italiane ed europee. La Campagna sarà sostenuta anche grazie al coinvolgimento di influencer.

Le parole del presidente Bonaccini

“L’industria delle vacanze dell’Emilia Romagna è pronta – dicono il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore Corsini -, e abbiamo bisogno che questo messaggio arrivi chiaro e forte a tutti. Lo dobbiamo a questa terra, ai cittadini, ai sindaci e alle donne e gli uomini che da subito hanno lavorato, senza risparmiarsi, per superare gli effetti di un’alluvione che non ha riscontri, per portata, nel Paese. Certo, c’è e ci sarà ancora tanto da fare per ricostruire tutto, ma i luoghi di vacanza sono pronti”.

Le azioni

Si rivolge in particolare al mercato tedesco, uno dei più rilevanti per le vacanze balneari, l’azione della Regione messa a punto da Apt Servizi Emilia-Romagna, con la ripartenza, dal 29 maggio e fino al 18 giugno, della campagna “Niente di più vicino!” sulle tv nazionali, cui si affiancherà una campagna multimediale con le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e austriache ÖBB. E poi la nuova campagna #togetherinEmiliaRomagna pensata per i profili social della promozione turistica regionale, italiani e in lingua inglese e tedesca, che sarà indirizzata al mercato europeo e Usa. Altre iniziative sono inoltre previste in autunno.

Insieme a Visit Romagna sarà invece trasmesso a partire dal 6 giugno sulle principali emittenti nazionali, lo spot “Romagna, la vacanza degli Italiani”, che sarà oggetto anche di una campagna radiofonica, mentre coi principali parchi divertimento è previsto un messaggio indirizzato alle emittenti per bambini. Infine, in digitale e con inserzioni sui giornali “This is Bologna – Questa è Bologna”, e “The Sound of Modena – Visitmodena”, le azioni del Territorio Turistico Bologna con Modena.