Dopo aver divelto un paletto stradale cerca di colpire le auto in sosta e aggredisce gli agenti

Pomeriggio di fuoco in pieno centro storico a Rimini, quello di lunedì, con un esagitato che dopo aver divelto un paletto stradale ha cercato di danneggiare le auto in sosta per poi aggredire gli agenti della Polizia di Stato. Il primo allarme è scattato introno alle 14.45 in corso Papa Giovanni XXIII, a Borgo Marina, quando al 112 sono arrivate le segnalazioni per un uomo che stava andando in escandescenza e oltre a prendersela coi veicoli lungo la strada stava minacciando anche un passante. Sul posto si sono precipitate le Volanti e, al loro arrivo, gli agenti sono stati presi di mira. Non senza fatica l'esagitato, poi identificato per un 47enne, è stato caricato sull'auto di servizio e portato in Questura. Una volta negli uffici di piazzale Bornaccini, la perquisizione ha permesso di trovare nello zaino dell'uomo un martello lungo 26 centimetri. Il tutto gli è valso le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre alla denuncia a piede libero per porto di strumenti atti ad offendere e, nella mattinata di martedì, è stato processato per direttissima.