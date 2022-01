Dopo dieci lunghi anni di attesa sbloccato l'iter, nasce ufficialmente il liceo musicale

Dopo un lungo iter amministrativo e una altrettanto lunga attesa, oltre dieci anni, l’istituzione del Liceo musicale e coreutico, sezione musicale a Rimini, è realtà. Ufficialmente dal prossimo anno scolastico, 2022/2023, presso il liceo “A. Einstein” di Rimini, vedrà la luce il nuovo indirizzo di studio liceale programmato dalla Provincia di Rimini e voluto fortemente dal territorio.

“Lo annunciamo con grande soddisfazione – dichiarano il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, e la consigliera delegata alla programmazione scolastica, Alice Parma -. Dopo i diversi passaggi amministrativi necessari e grazie alla proficua collaborazione del liceo e del Comune di Rimini, l’Ufficio scolastico regionale, con proprio decreto, ha autorizzato definitivamente l’istituzione del nuovo percorso che vedrà l’avvio a settembre con una prima classe".

Il nuovo liceo musicale potrà fruire della collaborazione e delle professionalità dell’Istituto G. Lettimi di Rimini, con il quale è stata siglata un’apposita convenzione, così come degli spazi e degli investimenti strutturali realizzati dalla Provincia di Rimini presso la storica sede del Liceo “A. Einstein” alla Colonnella, fra cui la Casa della Musica inaugurata lo scorso anno. "Va sottolineata inoltre l’importante rete di sostegno, anche finanziaria, attivata sul territorio, sotto la regia della Provincia e del Comune di Rimini, con la quale assicurare la sostenibilità del liceo sia in fase iniziale sia nel medio-lungo periodo, una rete di sostegno funzionale, in particolare, all’acquisizione della strumentazione musicale necessaria alla didattica laboratoriale e costituita in partnership pubblico-privata", concludono Santi e Parma.