Gli Alpini sono ottimisti. Dopo due rinvii la Commissione lavora per l'Adunata Nazionale 2022

L’Adunata Nazionale degli Alpini “s’ha da fare”. Così si sono lasciati il presidente Nazionale dell’Ana Sebastiano Favero e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. I due si sono incontrati di persona nei primi giorni di dicembre e nel corso dell’ultimo mese la macchina organizzativa si è rimessa in moto per i preparativi dell’appuntamento Rimini-San Marino 4-8 maggio 2022.

Nel rispetto delle regole che ci saranno tra sei mesi in chiave di emergenza sanitaria, la voglia di ripartire è tanta. E se oggi si immagina a una sfilata con controlli ai varchi e mascherine, il Comitato d’onore e la commissione sono al lavoro. Nelle giornate del 20 e 21 dicembre la Commissione esaminatrice è infatti stata a Rimini per iniziare ad analizzare tutte le possibilità logistiche in vista dell’evento. Ci sono delle importanti novità: a partire dal fatto che al centro della scena ci saranno lo stadio Romeo Neri e il lungomare dove secondo i piani attuali si svolgerà la sfilata principale. La commissione ha visitato i luoghi con a capo il presidente Carlo Macalli.

L’Adunata degli Alpini riusciva a muovere, nell’epoca pre-Covid, centinaia di migliaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia e anche dalle sezioni estere. Al momento non è facile stimare quante saranno le presenze, ma il richiamo sarà alto. Almeno attorno alle duecento mila presenze. Ma molto dipenderà dal quadro dell’emergenza-Covid.