Dopo l'esplosione, l'inceneritore di Raibano di nuovo operativo. Tornati al lavoro due dei tre operai feriti

Sono trascorsi 15 giorni dall'esplosione sul nastro trasportatore all'inceneritore di Raibano che ha visto rimanere feriti tre addetti. Nella giornata di venerdì (9 febbraio) l'impianto del termovalorizzatore di Coriano è tornato operativo. Durante queste due settimane si è provveduto alla messa in sicurezza del nastro trasportatore danneggiato dall’esplosione e, grazie al doppio sistema d’alimentazione, da oggi sono nuovamente conferiti i rifiuti nella linea di trattamento.

Sono invece ancora in corso le indagini per individuare la causa che ha portato alla deflagrazione e al ferimento di tre persone, due delle quali tornate al lavoro. Il terzo, ricoverato d’urgenza al Bufalini è stato dimesso e tornerà al lavoro tra qualche giorno.

“Torniamo operativi ma proseguono i nostri accertamenti per individuare le cause e stiamo lavorando insieme alle maestranze per adottare ulteriori misure di sicurezza per prevenire altri episodi – spiega Andrea Ramonda, amministratore delegato di Herambiente – Siamo sollevati per i tre lavoratori che fortunatamente sono stati dimessi dall’ospedale. Ci tengo a sottolineare che, come ha comunicato Arpae, l’incendio non ha rivelato il superamento di limiti in termini di emissioni. Ringraziamo i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine per l’intervento tempestivo e il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini per il sostegno fornito nelle ore successive all’incidente”.