Dopo l'Eurovision la città aspetta Angelina Mango. "Un filo conduttore ci lega alla musica leggera"

La pazzesca esibizione di Angelina Mango all'Eurovision che si sta svolgendo in Svezia in qualche modo ci 'riporta' a Rimini, visto che la giovanissima interprete sarà in città il prossimo 26 e 27 luglio per Rds Summer Festival. "La memoria connette i fili in maniera bizzarra: con Angelina Mango torna in mente una foto che, di recente, ho visto pubblicata sui media locali - racconta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Un'altra giovanissima, Mimì Bertè, poi Mia Martini, che si esibisce nel locale riminese del leggendario compositore musicale Carlo Alberto Rossi, il Whisky Juke Box. E' un'immagine tratta dal libro 'La Rimini del Rock'n roll', autore Oreste Ruggeri, Panozzo Editore, che verrà presentato domani alle 17 alla Biblioteca Gambalunga".

"C'è un lungo e robusto filo che lega la nostra città alla musica leggera - prosegue Sadegholvaad -. Non è solo questione dei quasi 700 brani che portano la parola 'Rimini' nel titolo. Ci sono le grandi star della musica italiana che, dagli anni Cinquanta in poi, si sono esibite nei mitici locali della Riviera. Dal prezioso scrigno iconografico della Biblioteca Gambalunga emergono centinaia di questi immagini: Buscaglione, Mina, Ornella Vanoni, Celentano, Rita Pavone, Bobby Solo, Lucio Battisti, Milva e tanti altri fino ad arrivare a Jovanotti e alla 'data zero' del tour di Vasco Rossi nel 2023 allo stadio 'Romeo Neri'".

"Queste storie fanno parte della nostra Storia. Ed è una Storia che intendiamo continuare nei prossimi anni. Grandi nomi per grandi concerti. E, a breve, in nuovi grandi e avveniristici spazi. La 'cupola' la cui realizzazione rientra nel programma di sviluppo di Ieg sarà capace in futuro di ospitare al chiuso 15/18mila spettatori per concerti e eventi sportivi internazionali".