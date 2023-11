Dal dopo guerra un riferimento per mobili e design, Riccione dice addio allo storico imprenditore

Addio al mobiliere albergatore. Che sin dal dopo guerra ha dedicato la vita alle sue imprese. La comunità di Riccione piange la scomparsa di Giuseppe Pino Ricci, 91 anni, storico titolare del Ricci Home Design e per una trentina d’anni gestore dell’hotel Cordial. L’annuncio arriva direttamente dalle pagine social del mobilificio “Grazie per quello che hai costruito”, è il ricordo. Il suo impegno proseguiva ininterrottamente dal dopo guerra, facendo del mobilificio di viale Circonvallazione un riferimento per i riccionesi ma non solo. La sepoltura è fissata per lunedì (20 novembre), alle 15, nella chiesa di San Martino.