Dopo i lavori riaprono le vie Tribbio e Crocetta nella frazione Montalbano

Conclusi gli ultimi aspetti di dettaglio dell’intervento, nelle prossime ore riapriranno le vie Crocetta e Tribbio site nella frazione Montalbano. Sono infatti conclusi i lavori di realizzazione della rotatoria, con la nuova illuminazione pubblica, che mette in sicurezza l'incrocio e prevede i dossi rallentatori nella via Crocetta a mare del sottopasso installati per migliorare la sicurezza dei residenti. Continuano e risultano essere a buon punto i lavori per la conclusione della rotatoria sulla statale SS16, che saranno conclusi nelle prossime settimane.

"La rotatoria tra le vie Tribbio e Crocetta risolve l'annoso problema della velocità degli automobilisti e garantisce l'accesso al sottopasso a velocità ridotta. Nello stesso tempo i dossi a mare del sottopasso aumenteranno la sicurezza dei residenti in via Crocetta." puntualizza il sindaco Daniele Morelli “Abbiamo cercato di procedere con la massima velocità per riaprire queste strade strategiche per la viabilità di Montalbano, ma abbiamo anche cercato di coinvolgere i cittadini ed ascoltare le loro esigenze in tutte le fasi del percorso. Siamo consapevoli dei disagi legati ai lavori in corso, ma finalmente ci siamo e li abbiamo superati. Siamo convinti che per amministrare sia fondamentale il confronto costante e l’ascolto con i cittadini e ci impegniamo quotidianamente per promuoverlo”.

"Nonostante le lungaggini autorizzative e i rinvenimenti archeologici, siamo arrivati quasi alla conclusione dei lavori- spiega l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Vagnini- la rotatoria sulla statale 16 è pressoché completa. La conclusione avverrà nelle prossime settimane senza confliggere con la necessità di tenere aperta e senza intoppi la statale in un periodo delicato come il ferragosto e la Motogp a Misano Adriatico".