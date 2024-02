Dopo il furto in pizzeria catturati dagli agenti, hashish nelle tasche dei ladri

L'allarme è scattato nel cuore della notte tra domenica e lunedì quando, intorno alle 3, il titolare di una pizzeria tra le vie Pascoli e Praga è stato avvisato di una intrusione nel suo locale e precipitandosi sul posto ha incrociato una Volante della Questura di Rimini. L'uomo ha chiesto aiuto agli agenti che, dopo un sopralluogo, hanno constato che la porta era stata forzata, il registratore di cassa aperto e tutte le monetine erano sparite. Nel visionare le telecamere di videosorveglianza è stato possibile vedere i malviventi e il personale della polizia di Stato li ha riconosciuti nei due soggetti che, poco prima, avevano identificato lì vicino. La Volante è così partita alla ricerca dei ladri che, grazie ai loro vestiti, sono stati rintracciati poco lontano. Bloccati e perquisiti, nelle loro tasche sono spuntate diverse monetine presumibilmente il bottino messo a segno nella pizzeria e 11,4 grammi di hashish. Nei confronti dei malviventi, un brasiliano 23enne e un senegalese 26enne, sono così scattate le manette e allo stesso tempo una segnalazione alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Portati in Questura, sono stati processati per direttissima lunedì mattina.