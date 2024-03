Dopo il furto si ferisce alla bocca e sputa sangue agli agenti

Notte agitata, quella tra sabato e domenica, per il personale della Questura di Rimini che si è trovato alle prese con un esagitato che ha aggredito gli agenti. L'uomo, un 32enne italiano di origini nordafricane, era stato notato da una pattuglia delle volanti aggirarsi in viale regina Elena con un fagotto in mano e il suo fare sospetto ha fatto scattare un controllo. Nella borsa del giovane è spuntato un computer che, secondo le ricostruzioni, sarebbe appartenuta a una 50enne e sparito poco prima dall'abitacolo di un'auto in sosta. Il 32enne, tuttavia, ha sostenuto di avere una relazione clandestina con la donna e che sarebbe stata la stessa vittima ad affidargli il laptop per poi passare a casa a riprenderlo.

Davanti agli agenti la signora, che ad oggi non ha ancora presentato denuncia di furto, ha negato ogni coinvolgimento e il presunto ladro è stato quindi caricato sulla Volante per essere portato in Questura. Durante il tragitto, però, ha iniziato a dare in escandescenza ferendosi alla bocca e una volta arrivato negli uffici di piazzale Bornaccini ha iniziato a sputare sangue all'indirizzo delle divise. Bloccato e messo in sicurezza, vista la situazione l'esagitato è stato portato al pronto soccorso per essere sottoposto al test dell'HIV che è risultato negativo. Riportato in Questura e arrestato per resistenza, l'uomo è stato processato per direttissima lunedì mattina. Difeso di fiducia dall'avvocato Alessandro Pierotti, al termine dell'udienza il giudice ha convalidato il fermo con l'imputato che ha patteggiato una pena di 4 mesi e 14 giorni.