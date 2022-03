Dopo il Sigep è il turno della Beer&Food, focus sulle birre artigianali e i campionati di Cucina Italiana

Il Food&Beverage Network di Ieg si prepara ad aprire le porte a Beer&Food Attraction, giunta alla sua 7a edizione. L’appuntamento col mondo horeca è alla Fiera di Rimini, da domenica 27 a mercoledì 30 marzo, in contemporanea con la quarta edizione di Bbtech expo e l’11a edizione di International Horeca Meeting di Italgrob , partner ormai storico di Italian Exhibition Group. E sono tanti gli eventi in programma nelle quattro giornate di fiera, suddivisi tra le altrettante arene della fiera: Beer&Food Arena (pad. C5), Beer&Tech Arena (pad. A3), Fic Arena (pad. C7). A queste si aggiunge il palcoscenico dell’International Horeca Meeting di Italgrob (Horeca Arena nel pad. A6), quest’anno pienamente integrato nel layout della manifestazione.

Un appuntamento imperdibile, quello di Beer&Food Attraction, che alle proposte delle aziende espositrici presenti in fiera, va ad affiancare un programma di eventi capace di trasportare il visitatore in un viaggio alla scoperta del futuro della birra nel fuoricasa tutte le sue forme. Per non perdere questa occasione unica di aggiornamento sulle nuove modalità e stili di consumo l’appuntamento è domenica 27 marzo all’ingresso Ovest.

Tra i numerosi talk, a tema Innovation & Trend, domenica 27 marzo alle 12, nella Beer&Food Arena (pad. C5) si parlerà de “Le prospettive del mercato della birra nel fuoricasa”. Interverrà Mario Carbone, Account Director di Iri, che farà un quadro sull’andamento del mercato brassicolo nel pre e post pandemia. Dalle performance dei segmenti delle birre premium, super premium e maninstream, alle dinamiche dei prezzi e degli assortimenti nel settore, fino alle prospettive per gli operatori.

Del nuovo inizio del fuoricasa italiano si parlerà invece lunedì 28 marzo alle 11, al “Congresso dell’Horeca”, l’evento più importante dell’International Horeca Meeting di Italgrob, che presenta il primo rapporto Italgrob-Censis dedicato al valore economico e sociale della distribuzione horeca nel post pandemia. Si tratta di uno studio inedito e approfondito del mercato del fuoricasa, che analizza i nuovi bisogni dei consumatori e individua i drive di sviluppo di un settore strategico per il Paese, non solo dal punto di economico, quanto sociale.

A partire da opinioni, comportamenti e aspettative degli italiani, il rapporto fissa una verità elementare: nonostante divieti, chiusure e restrizioni del biennio pandemico, il fuoricasa continua ad essere un componente costitutivo dello stile di vita italiano. A intervenire, tra gli altri, il Ceo di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni e il presidente di Italgrob Antonio Portaccio. A moderare l’incontro sarà la giornalista di Mediaset Veronica Gentili.

Sempre al tema di come sono cambiati i modi di fruire del tempo e degli spazi fuori casa, è dedicato il talk “Dal pasto allo spuntino: le nuove abitudini alimentari fuoricasa” di martedì 29 marzo alle 14,30 (Beer&Food Arena, pad. C5). A illustrare le tendenze sarà Matteo Figura, Director Foodservice Italy di The NPD Group, che racconterà come mobilità, nuovi spazi urbani e nuovi bisogni portino i consumatori a scegliere pasti meno impegnativi, prediligendo momenti più veloci e in luoghi accessibili.

Da non perdere assolutamente (dal 27 al 30 marzo) la 6ª edizione dei Campionati di Cucina Italiana (Fic Arena, pad. C7), organizzati dalla Fic Federazione Italiana Cuochi e da Italian Exhibition Group. Parlando invece di birre e gourmet, domenica 27 e martedì 29 marzo, alle 12,30 (Beer&Tech Arena, pad. A3), è in programma il training “Pairing attraction: l'esaltazione del food attraverso la birra artigianale - Gourmet Pairing!”. A cura di Cast Alimenti e Unionbirrai, con l’intervento di Angelo Biscotti, Executive Chef di Cast Alimenti, che abbinerà alcune birre artigianali a una proposta gourmet: un piatto fusion con influenze tra oriente e occidente.