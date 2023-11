Dopo l'arresto e l'espulsione torna illegalmente in Italia per spacciare, individuato e ammanettato

Arrestato lo scorso maggio dalla Municipale di Rimini per reati legati agli stupefacenti, un albanese 46enne era stato espulso dall'Italia l'8 giugno successivo. Lo straniero, però, è ricomparso in città nella giornata di martedì quando gli agenti della Locale hanno controllato gli alloggiati di un albergo cittadino. Nonostante l'uomo fosse già noto per spaccio, la perquisizione personale e della camera della struttura ricettiva ha dato esito negativo ma è stato comunque trovato del materiale sospetto solitamente usato per confezionare le dosi di droga. Portato negli uffici del Comando per essere fotosegnalato, è emerso il suo rientro clandestino nel nostro Paese e sono quindi scattate le manette. Processato per direttissima mercoledì mattina, il 46enne ha patteggiato 10 mesi ed entro 2 giorni dovrà lasciare volontariamente l'Italia altrimenti si dovrà procede all’accompagnamento coatto.