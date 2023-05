Dopo l'arresto per spaccio scatta l'espulsione dall'Italia

Nella serata di lunedì scorso, durante un controllo del territorio, una pattuglia delle Volanti della Questura di Rimini stava transitando in via Mariotti quando nei pressi del parco ha notato un individuo seduto all'interno di un'auto. Gli agenti, intorno alle 22.15, si sono insospettiti e vista l'area solitamente frequentata da spacciatori hanno deciso di fermarlo per un controllo. Al momento dell'identificazione è emerso che si trattava di un albanese, irregolare in Italia, e già noto per reati legati agli stupefacenti. Lo straniero ha dato segni di nervosismo e, un'approfondito controllo dell'abitacolo, ha permesso di notare un vano segreto ricavato vicino al freno. All'interno vi era una scatoletta in alluminio che conteneva 13 dosi di cocaina per un peso complessivo di 9,7 grammi.

Nelle tasche del pusher sono poi spuntati 1325 euro e, nel cassetto porta oggetti, altri 1350 euro. La somma è stata ritenuta il provento dello spaccio. Una successiva perquisizione nell'abitazione dell'albanese ha permesso di ritrovare altri 7620 euro. Il tesoretto e lo stupefacente sono valsi le manette all'uomo che è stato portato in Questura per le pratiche di rito per poi essere sottoposto agli arresti domiciliari. Nella mattinata di mercoledì l'albanese è stato quindi trasferito nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari in attesa di completare le procedure finalizzate all’espulsione dal territorio nazionale.

