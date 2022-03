Dopo l'atto vandalico e i danni ingenti, la Casa del volley si prepara a ripartire con le attività

Dopo gli atti vandalici la Casa del volley tornerà a disposizione degli utenti. Già nel corso del mese di aprile. A darne conferma, attraverso i social, è l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli: “Entro Pasqua la Casa del volley tornerà a funzionare, dopo il vergognoso atto vandalico subito. Sarà così al servizio della comunità riminese”. I fatti risalgono allo scorso 4 febbraio, ignoti erano entrati alla Casa del volley, la palestra di Villaggio I Maggio. I vandali avevano forzato l’ingresso della palestra e una volta all’interno avevano aperto i rubinetti e scaricato gli estintori presenti, allagando parte della struttura e danneggiando il parquet di gioco.

Ingenti i danni, che alla fine arriverebbero ad ammontare a 40mila euro, soprattutto per gli interventi che si sono resi necessari per risistemare il parquet. L’impianto sportivo è stato dotato di maggiori impianti di sicurezza e anche di porte anti intrusione. L’amministrazione comunale aveva segnalato l’episodio agli organi competenti per la denuncia e le indagini stanno proseguendo.