Dopo l'ennesimo pestaggio trova il coraggio di denunciare il compagno violento

E' stato dopo l'ennesimo pestaggio, che l'ha costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, che una 36enne ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri per denunciare il compagno violento finito in carcere in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare. La vittima, lo scorso mese di maggio, si era presentata alla Stazione dei carabinieri portando sul volto ancora i segni dell'ultima aggressione raccontando di una vita d'inferno che andava avanti da mesi. Il compagno della donna, un 51enne, secondo il racconto di lei da tempo aveva assunto un comportamento violento che sfociava in vere e proprie aggressioni fisiche che avvenivano anche sotto gli occhi della figlia minorenne della 36enne. I comportamenti vessatori, le violenze psicologiche e le botte erano culminato il 30 maggio quando l'uomo ha iniziato a prendere a schiaffi la vittima per poi sferrarle un pugno al volto che le era costato la rottura di 4 denti. Dopo essere stata medicata al pronto soccorso la donna, nonostante la paura, si era presentata ai carabinieri che hanno applicato il "Codice rosso". Al termine dell'indagine, che ha avuto riscontri nel racconto della donna, il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto dal Gip la misura cautelare nei confronti del 51enne che hanno eseguito il provvedimento. L'uomo, portato in caserma per le pratiche di rito, è stato quindi trasferito nel carcere dei "Casetti" a disposizione della magistratura.